NBN: مجلس الوزراء يوافق على تأجيل تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية

أشارت قناة "NBN" الى أن "​مجلس الوزراء​ وافق على تأجيل تحرير سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ الذي كان مطروحا ضمن الخطة الاقتصادية الموضوعة على جدول اعمال ​جلسة الحكومة​"، لافتة الى أن "الحكومةوافقت على تعديل ترك اجراء اجراء تملك اسهم في المصارف اختياريا وليس الزاميا".

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