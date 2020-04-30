كركي: لن نسمح بالمس بحقوق العمال او الانتقاص منها

وجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، كلمة لمناسبة عيد ​العمال​، معلنا "لن نسمح بالمس بحقوق العمال او الانتقاص منها"، لافتا إلى انه "تفرض حالة التعبئة العامة إغلاقا لعدد من القطاعات الاقتصادية في ظل انتشار فايروس ​كورونا​، وذلك حرصا على ​السلامة العامة​. هذا الواقع أدى إلى تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والإجتماعية في ​لبنان​، وإنعكس سلبا على الجميع وبصورة خاصة على الطبقة العاملة في البلاد".

وأكد على "دور مؤسسة ​الضمان الاجتماعي​ في الوقوف إلى جانبهم وتأمين الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية في هذه المرحلة ونحن نعمل منذ فترة على مجموعة من المشاريع لتعزيز الحماية الإجتماعية في لبنان وندعو العمال إلى التكاتف لحماية مؤسسة ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، لاسيما تعويض نهاية الخدمة، الذي يعمل البعض على النيل أوالإنتقاص منه".