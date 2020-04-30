النشرة: 8 جرحى من اليونيفيل بحادث سير بين مركبتين للكتيبة الهندية والفرنسية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عن وقوع ​حادث سير​ بين آلية برمائية تابعة الكتيبة الفرنسية و​سيارة​ جيب تابعة ​الكتيبة الهندية​ على طريق عام ​الماري​ الإسلامية في قضاء حاصبيا وقد تسبب الحادث بجرح ثمانية جنود من عداد الاليتين عمل ​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر اللبناني​ في ​راشيا الفخار​ على نقلهم إلى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ وحضرت عناصر من ​الشرطة​ الدولية ​اليونيفيل​ للتحقيق بالحادث. إضغط للمزيد

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