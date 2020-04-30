دياب: بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة

لفت رئيس الحكومة ​حسان دياب​ خلال ​جلسة الحكومة​ الى انه "بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا ​القطار​ على السكة، وقد أشبعناها درساً لأنها ستحدد مسار ​الدولة​ لإصلاح الواقع"، مؤكدا أن "أهمية هذه الخطة انها عمليّة، وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل ​لبنان​، بينما الأرقام السابقة كانت غب الطلب وتخفي ​العجز​ الذي كان ناراً تحت الرماد".

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