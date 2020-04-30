اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي من محلس النواب الى أنه "بين ايدينا ٧ قوانين تتعلق بمكافحة الفساد اضافة الى المحكمة الخاصة بالجرائم المالية والقوانين التي احيلت من الهيئة العامة بعد سقوط صفة العجلة عنها"، مضيفا: " اعلن اقرار قانون الاثراء غير المشروع مع تعديلاته مرفقا بنموذج التصريح عن الذمة المالية لأي موظف في موقع عام او مسؤول"، مشيرا الى أننا " اقرينا قانون رفع السرية المصرفية والغاء احكام السرية المصرفية عن اي شخص يؤدي وظيفة او خدمة عامة واقاربه ومستشاريه".
وتوقع كنعان انجاز قانون استرداد السرية المصرفية الاربعاء المقبل في اللجنة والمسألة تبدأ بالتعقب والتحفظ والمصادرة داخليا او خارجيا والاسترجاع.
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: اقرينا قانون رفع السرية المصرفية والغاء احكام السرية المصرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.