كنعان: اقرينا قانون رفع السرية المصرفية والغاء احكام السرية المصرفية

اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في مؤتمر صحافي من محلس النواب الى أنه "بين ايدينا ٧ قوانين تتعلق ب​مكافحة الفساد​ اضافة الى المحكمة الخاصة بالجرائم المالية والقوانين التي احيلت من الهيئة العامة بعد سقوط صفة العجلة عنها"، مضيفا: " اعلن اقرار قانون الاثراء غير المشروع مع تعديلاته مرفقا بنموذج التصريح عن الذمة المالية لأي موظف في موقع عام او مسؤول"، مشيرا الى أننا " اقرينا قانون رفع ​السرية المصرفية​ والغاء احكام السرية المصرفية عن اي شخص يؤدي وظيفة او خدمة عامة واقاربه ومستشاريه".

وتوقع كنعان انجاز قانون استرداد السرية المصرفية الاربعاء المقبل في اللجنة والمسألة تبدأ بالتعقب والتحفظ والمصادرة داخليا او خارجيا والاسترجاع.