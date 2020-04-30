 لجنة الرعاية الصحية في السجون: لا إصابات بكورونا بين السجناء حتى الآن

أكدت لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا في ​مؤتمر صحفي​ ان "لا إصابات ب​فيروس كورونا​ بين ​السجناء​ حتى الآن بفضل الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي الوباء. وشدد المجتمعون على ضرورة متابعة العمل مع الجهات المعنية في ​نقابة المحامين​ و​وزارة العدل​ و​مجلس القضاء الأعلى​ لتخفيف الاكتظاظ في السجون، علما انه تم الافراج حتى الآن عن 10% من المساجين نتيجة الجهود التي قام بها المعنيون، لكنهم اعتبروا ذلك غير كاف وإن كان جيدا لأن مشكلة الاكتظاظ لا تزال قائمة".

وعلم المجتمعون انه تم تجهيز مبنى لاستقبال المساجين في حال اصابتهم بفيروس كورونا وكانت نتيجة فحوصهم المخبرية PCR ايجابية. وشددوا على ضرورة تجهيز ​مستشفى​ خاص للاعتناء بالسجناء وعلاجهم عند الضرورة. كما طالبت اللجنة بإجراء فحوصات مخبرية خصوصا في مراكز التوقيف ( النظارات).