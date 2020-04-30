عسيران هنأ العمال في عيدهم: الوضع الذي يمر به العمال صعب

هنأ عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ ​العمال​ في عيدهم في الاول من ايار ، مؤكدا ان الوضع الذي يمر به العمال صعب للغاية وتمر البلاد بأزمة صعبة وخطرة ومعقدة ، ونأمل ان تكون قطوعا ويجتازه ​لبنان​ الذي عانى من مشاكل أكبر وخرج منها الشعب منتصرا

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