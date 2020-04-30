إسبانيا تعلن انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







سجلت إسبانيا الخميس 268 وفاة بوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهي الحصيلة اليومية الدنيا منذ 20 مارس، وترفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 24543، وفق وزارة الصحة.

وإسبانيا التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة هي البلد الرابع الأكثر تضرراً في العالم من الوباء بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا، كما أنها واحدة من الدول التي تسجل أكبر عدد من الإصابات بلغ 212 ألفا و126 إصابة مؤكدة.

