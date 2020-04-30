شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالسماح بإجراء تحليل كورونا بالمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و وزير التعليم العالى والبحث العلمى للسماح بإجراء تحليل كورونا بالمستشفيات الجامعية.

وقال عضو مجلس النواب إن وزارة الصحة حاليا تقوم بإجراء تحليل كورونا للمصابين والمخالطين فقط في حين أن هناك العديد من المواطنين يريدون إجراء التحليل للاطمئنان على أسرهم، قائلا :"توفير التحليل مجانا بالمستشفيات الجامعية يحمي المواطنين من محاولات بعض المعامل والمواقع الطبية عبر الإنترنت والسوشيال ميديا، للنصب على المواطنين وإيهامهم بإجراء تحليل كورونا بمبالغ ضخمة، لاستغلال الأزمة والتربح على حساب المواطنين".

وتابع قائلا :" لذلك نقترح توفير أعداد أكبر من أجهزة التحليل والفحص والمسح داخل المستشفيات لمنع تنقل المصابين من مستشفى لأخرى حتى لا يتسبب ذلك في نقل العدوى وتفشى الوباء، والسماح للمستشفيات الجامعية بإجراء تحاليل كورونا ليزيد من سرعة اكتشاف الحالات المصابة ويخف الضغط عن المعامل المركزية، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا".