شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى لاحتساب مدة رحلة عودة العالقين من الخارج ضمن فترة الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، باقتراح برغبة، بشأن عودة المصريين العالقين فى الخارج على متن سفن، على أن يتم احتساب مدة الرحلة ضمن مدة الحجر الصحى للعائدين، مؤكدا أن هذا المقترح يأتي فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت التخفيف عن الدولة، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرا من أجل عودة المصريين العالقين، ولابد من طرح أفكار لمساندة ودعم هذه الجهود المبذولة وفى نفس الوقت لضمان عودة كافة المصريين العالقين بالخارج.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سيتم تزويد هذه السفن بكافة الأطقم الطبية اللازمة، ويتم معاملة جميع المصريين العائدين بمجرد ركوبهم السفينة من المدة الزمنية للحجر الصحى، وفى حال وصول الرحلة قبل انتهاء مدة الحجر يتم توزيع المواطنين على أماكن حجر كل مواطن فى محافظته، ليستكمل ما يتبقى من المدى الزمنية، وبعدها سيعود لمنزله.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عودة جميع المصريين العالقين بالخارج تتطلب مبالغ كبيرة، والجهود المبذولة على أرض الواقع تعكس اهتمام الدولة بالمواطن، فمنذ بداية الأزمة وهناك العديد من الجهود لعودة كل المصريين العالقين، وهذا المقترح بشأنه سيخفف الضغط ويساهم بشكل كبير فى عودة الجميع، خاصة وأن العزل فى السفن سيخضع لكافة الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة فى مختلف مستشفيات العزل، مما يؤكد انه سيكون بمثابة العزل فى إحدى هذه المستشفيات.

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وكانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .