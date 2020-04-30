شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تستعرض ورقة عمل لحزب العدل بشأن سيناريوهات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب، ورقة عمل من حزب العدل ؛ في إطار مواجهة فيروس كورونا ودورالحزب فى التصدى لهذا المرض ودعما للجهود المبذولة في ذلك.

وشملت سيناريوهات أزمة فيروس كورونا مدى استعداد المستشفيات بالدولة لاستيعاب المصابين،حيث تم استعراض 3 "سيناريوهات افتراضية "، مصحوبة برسوم توضيحية لمنحنى عدد الإصابات خلال خمسة أسابيع تمتد من 18 أبريل الجارى وحتى 22 مايو المقبل، .

وقال الحزب فى بيانه " جاءت توقعاتنا بشأن تصاعد معدل الإصابة، متماشية مع أشار إليه رئيس الوزراء فى تصريحات تليفزيونية يوم الخميس الماضى، حول أن أعداد الإصابة اليومية ستقفز فوق الـ200 حالة إصابة، لافتا إلى أن الحزب يتوافق منذ البداية وحتى الآن مع إستراتيجية الحكومة فى تحقيق التوازن النسبى بين تدابير مواجهة انتشار الفيروس والحفاظ على الإقتصاد".

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وشدد الحزب على ضرورة الإلتزام بالمعايير الست التى وضعتها منظمة الصحة العالمية كشروط لتخفيف القيود، إستنادا إلى أن انتشار "كوفيد-19"، يتزايد بوتيرة أسرع بكثير من تباطئه، وهو ما يفرض على الحكومات رفع تدابير السيطرة ببطء شديد، وتشمل المعايير الست تأكد الدول من أنه قد تم التحكم في انتقال الفيروس، وأن الأنظمة الصحية قادرة على الكشف عن كل حالة من كوفيد-19 واختبارها وعزلها ومعالجتها، بالإضافة إلى تتبع كل اتصال، وتقليل مخاطر تفشي المرض، وخاصة فى أماكن مثل المرافق الصحية ودور الرعاية، ووضع تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس وأماكن أساسية أخرى، وإدارة مخاطر ظهور الفيروس من جديد، وتثقيف المجتمعات وإشراكها وتمكينها بالكامل للتكيف مع "المعيار الجديد" للحياة اليومية.