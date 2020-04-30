الصين ترد على ترامب: ليس لدينا مصلحة في إسقاطك

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أكدت الصين، اليوم الخميس، أنها ليس لديها مصلحة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المُقررة في نوفبر المقبل، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن بكين تحاول منعه من الفوز في ولاية رئاسية ثانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، إن الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة وأن بكين تأمل في ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان ترامب قال في مقابلة صحفية، الأربعاء، إن "الصين على استعداد لبذل كل ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق".

وأضاف أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن، من أجل تخفيف الضغوط التي فرضها هو على الصين فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى.