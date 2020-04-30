محافظ بورسعيد: توريد 1870 طن قمح إلى الشون والصوامع

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي ما جرى استلامه من محصول القمح إلى الشون والصوامع، منذ بدء عملية التوريد في 15 أبريل الجاري وحتى اليوم إلى 1870 طنًا.

وأشار اللواء عادل الغضبان، في بيان إعلامي صادر اليوم، إلى أنه شدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء أعمال الفرز والاستلام.

وأكد المحافظ زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة الإنتاجية مقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح بلغت 13 ألف و858 فدانًا، بزيادة 1254 فدانًا عن العام الماضي.