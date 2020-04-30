تحويل 22 حالة من عزل العجمي للنقاهة بالمدينة الشبابية بأبي قير

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

أعلن مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، اليوم الخميس، تحويل 22 من نزلاء الحجر الصحي، إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، لاقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع إجمالي عدد المنقولين إلى 192 حالة.

وقال مصدر مسئول بإدرة مستشفى العجمي المركزي، إنه جرى نقل الحالات الذين اقترب تعافيهم إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير، لقضاء فترة النقاهة والتأهيل النفسي، لحين خروجهم وعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية بعد ظهور نتائج الفحوصات الخاصة بهم.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس، أن نقل الحالات المستقرة يهدف لتوفير أماكن بمستشفيات العزل الرئيسية لاستقبال الحالات الطارئة والأكثر حاجة إلى الرعاية والتي تتطلب وضعها على أجهزة تنفس صناعي وعناية فائقة.