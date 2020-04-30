صحيفة بريطانية: جونسون يتجنب أي قرارات تخاطر بعودة كورونا إلى النمو المتسارع

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - أ ش أ

صرح متحدث بارز باسم داوننج ستريت (مقر رئاسة الوزراء البريطانية) بأن بوريس جونسون سيتحدث عن التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن فيما يتعلق بإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسبل تجنب اتخاذ أي قرارات قد تخاطر بعودة كورونا إلى وتيرة النمو المتسارع.

وذكرت صحيفة /ذا صن/ البريطانية - على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس - أنه من المقرر أن يعقد جونسون مؤتمرا صحفيا مساء اليوم لأول مرة منذ شهر، حيث كان مصابا بالفيروس نفسه، وذلك لإجراء تعديلات محدودة فقط على عملية الإغلاق بسبب كورونا الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يستغل رئيس وزراء بريطانيا هذا المؤتمر الصحفي للتحذير من تخفيف القيود المفروضة في البلاد رغم انخفاض معدلات الإصابة بشكل جيد، إذ حذره كبار العلماء في الحكومة البريطانية من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة الآن لا يزال يشكل خطرًا كبيرًا للغاية.

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وفي السياق ذاته، يقول حلفاء جونسون إنه يسعى جاهدا لتبديد توقعات بين بعض نواب حزب المحافظين والجهات المانحة الحزبية التي تطالب بإجراء تغييرات رئيسية من أجل رفع أو تخفيف قواعد الإغلاق الصارمة، وحثهم بدلاً من ذلك على اختيار نهج "الحذر أولاً" - خاصةً في ظل دعم الشعب البريطاني لخيار الإغلاق على نطاق واسع.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه بينما يتم تشجيع مزيد من البريطانيين على العودة إلى العمل إذا كان ذلك آمنًا وربما تتم إتاحة الفرصة للأسر للاختلاط مع أسر أخرى، فمن المتوقع الآن أن يظل الكثير من الشعب تحت الإقامة الجبرية الفعلية في البلاد خلال مايو المقبل.. لافتة إلى أن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب مهد أرضية بالأمس لإحداث تغييرات محدودة، حيث استشهد باما ترتب على تراجع ألمانيا عن إجراءات لإغلاق كنوع من التحذيرًالبريطانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء للنواب إن برلين مضطرة "للتفكير مليا" في تخفيف القيود بعد أن بدأ معدل الإصابة المنخفض في الارتفاع مجددا.. مضيفا : "بعد أن خففت ألمانيا القيود خلال الأسبوع الماضي، شهدت ارتفاعًا في معدل انتقال فيروس كورونا".

كما حث نائب رئيس الأطباء البريطانيين جوناثان فان تام على توخي الحذر الشديد، قائلا: "علينا أن نكون حذرين حقًا ... أو سيعود هذا الفيروس. لا يمكن التسرع في اتخاذ أي قرار".