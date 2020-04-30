عون: إقرار خطة اقتصادية مالية هو يوم تاريخي للبنان

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس أن إقرار خطة اقتصادية- مالية يوم تاريخي للبنان.
التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد إلى الخراب".
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن عون قوله، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم: "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم
ولفت عون إلى "الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة والذي يحول دون تحقيق المطالب العمالية".
بدوره، قال رئيس الحكومة حسان دياب، خلال الجلسة، إنه "بإقرار الخطةالاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة وقد أشبعناها درسًا لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع".
ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني عن دياب قوله:"أهمية هذه الخطة أنها عمليّة وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان بينما الأرقام السابقة كانت تخفي العجز".
ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
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