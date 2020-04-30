السويد: 4 مليارات دولار لدعم الشركات المتضررة من كورونا

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، عن حزمة دعم بقيمة 39 مليار كرون (4 مليار دولار) لدعم الشركات المتضررة من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن

وزيرة المالية ماجدلينا أندرسون القول في مؤتمر صحفي اليوم" هذه الحزمة سوف تساعد الشركات على البقاء والموظفين على الحفاظ على وظائفهم".

وجاء في بيان وزارة المالية السويدية أن الشركات المؤهلة للحصول على المساعدة يجب أن تكون فقدت 30% من مبيعاتها في شهري مارس الماضي وأبريل الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.