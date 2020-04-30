أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، عن حزمة دعم بقيمة 39 مليار كرون (4 مليار دولار) لدعم الشركات المتضررة من فيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنوزيرة المالية ماجدلينا أندرسون القول في مؤتمر صحفي اليوم" هذه الحزمة سوف تساعد الشركات على البقاء والموظفين على الحفاظ على وظائفهم".
وجاء في بيان وزارة المالية السويدية أن الشركات المؤهلة للحصول على المساعدة يجب أن تكون فقدت 30% من مبيعاتها في شهري مارس الماضي وأبريل الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر السويد: 4 مليارات دولار لدعم الشركات المتضررة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.