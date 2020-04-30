رئيس وزراء باكستان يتهم الهند بارتكاب جرائم حرب في كشمير

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن حكومة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي ترتكب جرائم حرب في إقليم كشمير تحت غطاء جائحة فيروس (كورونا) المستجد.
خلال مواصلة الإبادة الجماعية لشعب كشمير المحتل.. على حد وصفه.
وأضاف خان، في بيان وفقًا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الخميس- أن الهند تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة من
وأوضح أن الأمم المتحدة تعترف بكشمير كإقليم متنازع عليه، مشددًا على أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته بشأن النظر إلى جرائم الحربالهندية التي ترتكب هناك والعمل ضدها حيث إنها تعد انتهاكا للقوانين الإنسانية الدولية.
يُشار إلى أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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