فنلندا تعتزم استقبال مهاجرين قُصر من اليونان

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الخميس، أن فنلندا تعتزم استقبال نحو مئة قاصر من دون رفقة أحد من ذويهم من المخيمات الواقعة بالجزر اليونانية على مدار الأسابيع المقبلة.
وقالت الوزارة إن فنلندا سوف تستقبل 30 مهاجرًا بالغًا الذين توجد أسرهم في البلاد بالفعل.
واستقبلت ألمانيا بالفعل 47 طفلًا مهاجرًا ولوكسمبورج 12 ومن المنتظر استقبال مجموعةأخرى من 22 طفلًا إلى سويسرا في خلال الأسبوعين المقبلين.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لإيواء نحو 1600 قاصر غير مصحوبين بذويهم من المخيمات المكتظة في الدول الأعضاء.
وتقدر وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 36% منهم قُصَّر.
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