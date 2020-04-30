الصين: ليس لنا مصلحة في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

قالت الصين، اليوم الخميس، إنه ليس لديها مصلحة في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن بكين "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي ينهزم في محاولتهالفوز بالرئاسة لفترة ثانية في انتخابات نوفمبر.
يحاول الأمريكيون جر الصين إليها".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين خلال إفادة يومية:" أن الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة وأن بكين تأمل في ألا
وقال ترامب خلال مقابلة مع رويترز أمس الأربعاء "الصين على استعداد لبذل كل ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق"، مضيفا أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن، من أجل تخفيف الضغوط التي فرضها هو على الصين فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى".
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