عمدة لوس أنجلوس يتعهد بتوفير اختبارات مجانية للكشف عن كورونا

تعهد عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتي، بتوفير اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد لكل سكان المدينة، بغض النظر عما إذا كانت تظهر عليهم أعراض الإصابة أم لا، لتصبح لوس أنجلوس أول مدينة في الولايات المتحدة تقوم بذلك.
وقال جارسيتي، في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الخميس، إن هذا سينطبق فقط على سكان المدينة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه جاري العمل على وضع خطة مماثلة لمقاطعة لوس أنجلوس.
وأضاف أن كلًا من مدينة ومقاطعة(لوس أنجلوس) لديهما قدرات اختبارات كبيرة كافية لتغطية زيادة الطلب على إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا.. مشيرا إلى أن الاختبارات ستكون متاحة فقط من خلال تحديد موعد في أكثر من 30 مركزًا في أنحاء المدينة، كما سيكون الاختبار مجانيًا ومتاحًا للجميع، ولكن ستُمنح الألولوية لمن تظهر عليه أعراض.
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