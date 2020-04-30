بعد الموافقة.. الخطوط الجوية الباكستانية تسيير رحلات مباشرة لأمريكا

حصلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (بي أي إيه)، اليوم الخميس، على موافقة لتسيير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك، للمرة الأولى، في تاريخ الناقل الجوي.
على هذه الموافقة من وزارة النقل الأمريكية من خلال خطاب صدر عنها استجابة لطلب الرئيس التنفيذي للشركة المارشال أرشد مالك.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الشركة الباكستانية، حصلت
وتضمن الخطاب أنه سيتم السماح للشركة الباكستانيةبتسيير 12 رحلة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مدار شهر.
يشار إلى أن مالك قد طالب أيضًا في وقت سابق بالحصول على إذن لتسيير رحلات خاصة من قبل شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية لإعادة الباكستانيين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية وسط انتشار فيروس كورونا.
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