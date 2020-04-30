أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، ظهور 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 8488.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) - أن 20 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل عددالمتعافين من الفيروس إلى 1043 شخصا، بينما توفي 10 أشخاص لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 568.
وأبدت الوزارة في وقت سابق نيتها لإجراء 8000 اختبار للكشف عنالإصابة بالفيروس في اليوم بنهاية شهر أبريل الجاري، إلا أنها لم تتمكن من القيام بذلك إذ أن سعة الاختبارات الحالية لا تكفي سوى لإجراء 6320 اختبارا يوميا.
وتخضع عدة مدن في الفلبين بينها مترو مانيلا لحجر صحي مجتمعي معزز حتى 15 مايو المقبل لاحتواء فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل 276 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.