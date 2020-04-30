الفلبين تسجل 276 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، ظهور 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 8488.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) - أن 20 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل عدد

المتعافين من الفيروس إلى 1043 شخصا، بينما توفي 10 أشخاص لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 568.

وأبدت الوزارة في وقت سابق نيتها لإجراء 8000 اختبار للكشف عن

الإصابة بالفيروس في اليوم بنهاية شهر أبريل الجاري، إلا أنها لم تتمكن من القيام بذلك إذ أن سعة الاختبارات الحالية لا تكفي سوى لإجراء 6320 اختبارا يوميا.

وتخضع عدة مدن في الفلبين بينها مترو مانيلا لحجر صحي مجتمعي معزز حتى 15 مايو المقبل لاحتواء فيروس كورونا.