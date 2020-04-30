أمير سعودي يكشف عدد الأمراء المصابين بـ"كورونا"

كشف رئيس الاستخبارات السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل، عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين أفراد الأسرة الحاكمة "آل سعود".



وقال تركي الفيصل، في مقال تحت عنوان "خواطر «كورونية» (2)"، نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن عدد الأمراء المصابين بالفيروس أقل من 20 أميرا.



وأوضح أنه كشف عن هذا الرقم لنفي ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" قبل أسابيع، حول وجود 150 أميرا مصابين بالفيروس.



وأضاف: "لم يُخصَّص المستشفى التخصصي لهم، بل إنه يعالج المواطنين والمقيمين كافة".



وكانت "نيويورك تايمز" كشفت مطلع نيسان/ أبريل الجاري، أن 150 أميرا أصيبوا بـ"كورونا"، ونقلت عن مسؤولين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، قوله إنه خصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا من العائلة المالكة، وإن هناك 500 سرير جرى تحضيرها لإصابات محتملة من العائلة والمقربين منهم.



وأشارت إلى أن الملك سلمان انعزل في جزيرة بالقرب من مدينة جدة، خوفا من انتقال العدوى إليه، في حين توجه ولي عهده محمد مع عدد من الوزراء إلى موقع آخر على ساحل البحر الأحمر.



وحتى صباح الخميس، أصاب فيروس "كورونا" أكثر من 21 ألفا في السعودية، توفي منهم 157 شخصا.



عربي21

