كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر المجر.. الحكومة: المدارس ستبقى مغلقة حتى نهاية مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستظل المدارس في المجر مغلقة حتى نهاية شهر مايو المقبل، ولا يمكن عقد الأحداث التي تضم أكثر من 500 مشارك حتى 15 أغسطس، وفقًا لما أعلنه جيرجيلي جولياس، رئيس هيئة موظفي رئيس الوزراء فيكتور أوربان، اليوم الخميس.

وقد أعلن "أوربان" يوم الأربعاء، أن بعض القيود خارج بودابست المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد سيتم رفعها ابتداء من الأسبوع المقبل، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وستستمر القيود الحالية حتى الآن في العاصمة، التي أبلغت عن أكبر عدد من الإصابات والوفيات بالفيروس.