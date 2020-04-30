كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الخارجية الصينية، معلومات جديدة، حول حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال في مؤتمر صحفي ردا على أسئلة بخصوص إرسال وفد صيني، يضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية: إن بكين "لا تملك أية معلومات حول حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون".

وجاء ذلك وفق وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء.

وحذر مسؤولون في كوريا الجنوبية، من تناول التقارير التي تتحدث عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

بدوره شدد كيم يون تشول، وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسئول عن التواصل مع كوريا الشمالية على أن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث"، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وانتشرت شائعات حول صحة "كيم"، بعد تغيبه عن حضور احتفال رسمي بارز في أبريل الجاري، ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي: إنه من المحتمل، أن "كيم" خضع لجراحة في شرايين القلب، أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.