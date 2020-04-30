كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تدرس تخفيف إغلاق فيروس كورونا على أساس الظروف المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، أنه يدرس تخفيف إغلاق فيروس كورونا المستجد تدريجيًا في البلاد مع مراعاة الاختلافات في مستويات العدوى في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال "كونتي" في خطاب أمام البرلمان، إن حزمة تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد، من المقرر تقديمها في غضون أيام قليلة، ستشمل 15 مليار يورو (16.3 مليار دولار) للشركات و 25 مليار مباشرة لعمال الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف "كونتي" لمجلس النواب، أن الإغلاق المفروض في 9 مارس سيتم التراجع عنه تدريجيًا اعتبارًا من 4 مايو وسيتم الاتفاق عليه مع السلطات المحلية "مع مراعاة المناطق التي يكون فيها الوضع الوبائي أقل حدة".

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غير أن رئيس الوزراء حذر المناطق من تخفيف القيود من جانب واحد دون استشارة.

وقد أعلنت السلطات الإيطالية، مساء يوم الأربعاء، تسجيل 2086 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 203591 إصابة.