كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم مساعدات طبية لـ٣٢ دولة حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت دولة الإمارات، مساعدات طبية لـ32 دولة حول العالم، في إطار جهود ممكافحة انتشار وباء كورونا.

وقالت دولة الإمارات، إن أكثر من 334 طناً استفادات منها 32 دولة، تلبي احتياجات نحو 334 ألفاً من المهنيين الطبيين.

وكانت دولة الإمارات، قد أرسلت أمس طائرتي مساعدات على متنهما ١٤ طناً من الإمدادات الطبية إلى كل من الفلبين ونيبال لدعمهما في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسيستفيد منها أكثر من ١٤ ألف شخص من الكوادر الطبية العاملة في مجال الرعاية الصحية في كلا البلدين، وخصوصاً العاملين في مكافحة انتشار الوباء.

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ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.