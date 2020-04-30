كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. انخفاض حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في ستة أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفض عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسجّل في إسبانيا إلى 268 وهو أدنى عدد في نحو ستة أسابيع، كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، اليوم الخميس.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قالت الوزارة، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 24،543 اليوم الخميس من 24،275 في اليوم السابق. وارتفع عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 213.435 من 212.917 في اليوم السابق.

وقد أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن نحو 450 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وأكثر من ألفي إصابة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أصدرت السلطات في إسبانيا مبادئ توجيهية، يوم السبت الماضي، تسمح للأطفال بالخروج بعد ستة أسابيع من العيش تحت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا، حيث أظهرت الأرقام أن عدد الوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا الجديد، اليوم، 378، بزيادة طفيفة عن يوم الجمعة 367، وهي الحصيلة الأدنى في الشهر الماضي.