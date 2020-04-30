كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين ترد على اتهامات "ترامب" بشأن إعادة انتخابه المحتمل 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين ليست لديها مصلحة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وأكد المتحدث باسم الوزارة جينج شوانج، خلال مؤتمر صحفي، أن الانتخابات القادمة هي شأن محلي وداخلي للولايات المتحدة وأن أصوات بكين تأمل ألا تجر واشنطن الصين في هذه العملية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"

وتأتي تصريحاته، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة "رويترز" يوم الأربعاء، إن الصين "ستفعل كل ما في وسعها حتى أخسر" انتخابات 2020 المقرر إجراؤها في نوفمبر.

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وجاء البيان بعد ادعاء رئيسالولايات المتحدة الأمريكية في 2018 أن بكين كانت تحاول التدخل في انتخابات منتصف المدة لأنه فرض رسومًا جمركية على سلع صينية بقيمة مليارات الدولارات.