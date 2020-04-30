كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 106498، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت السلطات الروسية، إن العدد الإجمالي من حالات الإصابة بفيروس كورونا، اقترب من 100 ألف، اليوم الأربعاء، بعد أن تم تسجيل 5،841 حالة جديدة من الفيروس بين عشية وضحاها إلى جانب ارتفاع يومي قياسي في عدد الوفيات.

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وقال مركز الاستجابة للأزمات التاجية في البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد القضايا على مستوى البلاد يبلغ الآن 99399. وأضاف، أن 108 شخص أُصيبوا بالفيروس الجديد توفوا في الـ 24 ساعة الماضية وهو ارتفاع يومي قياسي. وهذا يعني أن إجمالي عدد الوفيات الرسمي يبلغ الآن 972 شخصًا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.