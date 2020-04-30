كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تغرق في الركود مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإغلاق المستمر لفيروس كورونا المستجد المفروض في مارس، وفقًا لما ذكرته وكالة الإحصاء الوطنية، اليوم الخميس.

وحسب الوكالة، فإن الانخفاض هو الأكثر حدة منذ بدء تسجيل التقييمات في عام 1949 لأنه تجاوز الانخفاض بنسبة 1.6 في المائة في الربع الثالث من عام 2009 والانخفاض بنسبة 5.3 في المائة في الربع الثاني من عام 1968، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وتقول الوكالة، إن الانخفاض ناتج عن توقف الأنشطة غير الضرورية كجزء من الإغلاق المفروض في منتصف مارس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، يوم الأربعاء، أن مجموع الوفيات بفيروس كورونا يرتفع إلى أكثر من 24 ألف وفاة.

وقررت السلطات الفرنسية، فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو، وإعادة فتح المتاجر في 11 مايو مع استثناء المقاهي والمطاعم.