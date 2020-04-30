عدد الناجين من كورونا يبلغ عتبة المليون دوليا.. بنسبة تقارب ثلث المصابين

سجلت أعداد المتعاقدين من فيروس كورونا المستجد رقما جديدا ببلوغ عتبة مليون شخص تماثلوا للشفاء من ضمن أزيد من ثلاثة ملايين شخص أصيبوا بالجائحة.

وأظهرت البيانات الإحصائية، الصادرة عن 193 دولة، والتي جميعها انتشر فيها الوباء، تعافي ما مجموعه مليون و355 حالة، من ضمن 3 ملايين و220 ألفا، و338 حالة إصابة منذ بدأ الأزمة، أي بنسبة شفاء تقدر بـ31,06 في المائة.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى فجر اليوم الخميس، تعافي أكثر من حوالي 147 ألف شخص، فيما وصل عدد المتعافين في إسبانيا إلى 132 ألفا، و120 ألفا في ألمانيا، و77 ألف حالة في الصين، و71 ألفا في إيطاليا، و48 ألفا في فرنسا، مع الإشارة إلى أن السلطات البريطانية لا تكشف أعداد المتعافين، وفق ما يؤكده موقع worldometer، المتخصص في جمع البيانات.

وفي المقابل، بلغ إجمالي عدد الوفيات على الصعيد الدولي 228 ألفا و236 حالة، أي بنسبة فتك تعادل 7.08 في المائة.

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وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأكثر تأثرا بالوباء، لا من حيث عدد المصابين، أو عدد الوفيات، حيث تجاوز العدد التراكمي للمرضى مليون و64 ألف شخص، توفي منهم 60.853 وفاة بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، مساء الأربعاء.

والدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 27.682 وفاة من أصل 201.591 إصابة، ثم بريطانيا مع 26.097 وفاة من أصل 165.221 إصابة وإسبانيا مع 24.275 وفاة من أصل 212.917 إصابة، وفرنسا مع 24.087 وفاة من أصل 168.935 إصابة.