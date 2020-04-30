طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب منفخضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بأقصى كل من الجنوب وجنوب شرق البلاد، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق السواحل الشمالية والوسطى ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة بقطرات مطرية محتملة فوق منطقة طنجة، كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية بالأطلسين الكبير والصغير، مع احتمال نزول قطرات مطرية ورعد حيث قد تمتد كذلك نحو منطقة سوس.

وسيلاحظ مرور سحب مدارية داخل الأقاليم الجنوبية مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة، مع احتمال بروز رعد، عدا ذلك ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية، ومعتدلة القوة إلى ضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 13 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و24 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 درجة بالأطلس والريف والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، وما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الرحامنة والحوز والشياظمة وسوس والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وما بين 21 و26 درجة عموما بباقي الأنحاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين راس سبارتيل وآسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية، وهائجا بالجنوب.