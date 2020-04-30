إحداث مركز جديد للاختبارات الخاصة بكوفيد-19 في جهة طنجة

أفاد مصدر طبي في مستشفى السرطان في طنجة أن مختبره للتحليلات أصبح جاهزا لاستقبال التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد بدل المستشفى الجامعي، الذي تأخر إعداده.

وحسب مصدر “اليوم24″، فإن المديرية الجهوية لوزارة الصحة في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ستعتمد في اليومين المقبلين على مستشفى السرطان كمختبر في التحاليل للجهة، بإشراف فريق طبي مكون من إطارين يعملان بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، و3 عاملين في مستشفى محمد السادس، و 3 آخرين من المركز ذاته، حيث تتم في التحاليل.

ويأتي الإجراء المذكور، بعد التأخير الكبير، الذي يعرفه الإعلان عن نتائج الفحوصات في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، التي يحتاج في بعض الأحيان إلى 3 أيام للصدور عادة، على أمل أن يحل المختبر الجديد هذه المشكلة.

يذكر أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عرفت تسجيل 544 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.