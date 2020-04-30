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البرلمان يطلب رأي مجلس الشامي في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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استجابة لطلب عدد من الفرق البرلمانية، قرر مجلس النواب، طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تداعيات الجائحة.

وقال مجلس النواب، في بلاغ اجتماع مكتبه اليوم الأربعاء، أنه تدارس موضوع الطلب الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية والمتعلق برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تداعيات وباء المستجد اقتصاديا واجتماعيا، وقرر إحالته على المؤسسة المذكورة.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد وجه مذكرة لطلب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء حول تأثير جائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المغرب.

وعن مبررات هذا الطلب، قال فريق العدالة والتنمية في هذه المذكرة، إنه جاء اعتبارا لدور الهيئات الاستشارية في تجويد القرار السياسي والإداري على حد سواء، لما تقدمه من زخم من المعلومات تمكن من وضوح الرؤية التوقعية أثناء صياغة القرارات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الادارية أو غيرها، ونظرا لتأثر الاقتصاد الوطني بالكساد الكبير الذي لحق بالاقتصاد العالمي، جراء جائحة كورونا.

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