ارتفاع بنسبة 70% في عدد الإصابات بكورونا في حورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، 921 مصابا بزيادة 66 حالة في اليوميين الأخيرين، فيما بلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 47,675 فحصا.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين في دير الأسد بلغ 146 (يأتي هذا الانخفاض بتعديل من وزارة الصحة)، وفي أم الفحم 78 بزيادة إصابة واحدة، وسُجّل ارتفاع حاد في حورة بنسبة 70%، إذ بلغ عدد المصابين 66 مع زيادة 27 حالة باليومين الأخيرين، وارتفع عدد الإصابات في مدينة رهط لتبلغ 57 حالة مع زيادة أربع حالات، والطيبة 47 بزيادة 5 حالات في اليومين الأخيرين، وبلغ في دبورية 31 وباقة الغربية 20 والناصرة 20 مع زيادة واحدة في كل منها في اليومين الأخيرين.

وبلغ عدد المصابين في جسر الزرقاء 43، وجت المثلث 23 حالة، والبعنة 34 حالة دون تغيير.

ومن حيث كثافة تفشي كورونا فبقي معدل الإصابة في دير الأسد الأعلى لتبلغ 1,174 حالة لكل 100 ألف، تليها حورة والبعنة 406 حالة لكل 100 ألف، ثم جسر الزرقاء 292، ومن ثم دبورية 297 والبقيعة 256 حالة لكل 100 ألف.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 67 مصابا لكل 100 ألف. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 3,486 فحصا لكل 100 ألف مواطن.