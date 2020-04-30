الرئيس الأمريكي: تصرفنا بشكل صحيح بشأن غلق الاقتصاد

الخميس 30 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامـب إنه لم يتصور يوماً أن يتم غلق الاقتصاد بسبب "عدو خفي"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد، لكننا تصرفنا على النحو الصحيح.



جاء ذلك خلال استضافة ترامب مائدة مستديرة حول الاستجابة لفيروس كورونا والإجراءات المتبعة للتصدي له مع مسؤولي الصناعة في البيت الأبيض.

بدوره توقع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن تكون الولايات المتحدة قادرة خلال الشهر المقبل على إجراء مليوني فحص أسبوعياً لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.

وحول فتح الاقتصاد أوضح أن "35 ولاية حتى الآن أصدرت خططها لفتح الاقتصاد مرة أخرى".

Advertisements

وكان ترامب أكد في وقت سابق أن بلاده تجاوزت ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عودة انفتاح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى.

وتابع: "سنكون قادرين قريبا على إجراء 5 ملايين فحص يوميا لاكتشاف الإصابات بالفيروس"، متهما الصين بالتراخي في مواجهة الجائحة ووقف انتشارها.

تصريحات ترامب جاءت عقب تجاوز أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مليون حالة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة.

وأوضحت البيانات أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 57 ألف حالة.

وتمثل حالات الإصابة في الولايات المتحدة نحو ثلث إجمالي الحالات المؤكدة على مستوى العالم، وتبدو الأعداد في دول أخرى محدودة نسبيا مقارنة بالولايات المتحدة بسبب اختلاف معدلات إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس وبسبب وجود عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة.