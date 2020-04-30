شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على مواقع مهمة في البيضاء والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، 30/نيسان/2020، تقدما كبيرا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع الحمة الاستراتيجية، ومواقع الشبكة واليسبل ونقطة اليسبل في جبهة قانية. Advertisements وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا. وأضافت أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر

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