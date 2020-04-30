هونر الصينية تطلق 3 هواتف جديدة في روسيا

الخميس 30 أبريل 2020

أطلقت شركة هونر honor، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي، 3 هواتف ذكية جديدة من سلسلة (هونر 9) وهي: (هونر 9 سي) و(هونر 9 أي) و(هونر 9 إس).



وتمتاز الهواتف الثلاثة التي أُطلقت في روسيا بمواصفات منخفضة مع بطارية كبيرة السعة وأسعار جذابة.

يقدم هاتف (هونر 9 سي) شاشة من نوع IPS بقياس 6.39 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل مع ثقب في الزاوية العليا اليسرى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وفقاً لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق. كما يوجد على الظهر حساس البصمة.

ويحتوي (هونر 9 سي) معالجاً ثماني النوى من نوع (كيرين 710 أي) Kirin 710A مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن الهاتف يفتقر إلى خدمات جوجل التي حل محلها خدمات هواوي HMS. أما بطارية الهاتف فهي بدقة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

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يُذكر أن هاتف (هونر 9 سي) متاح للحجز باللونين الأسود، والأزرق وبسعر يعادل 175 دولاراً أمريكياً. أما مبيعات الهاتف الرسمية فستبدأ اعتباراً من 4 مايو/أيار المقبل.

يقدم (هونر 9أي) شاشة من نوع IPS بقياس 6.3 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل مع قطع على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 4 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجاً من نوع MediaTek Helio P22 مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ومع أن مواصفاته أقل من (هونر 9سي)، إلا أن هاتف (هونر 9 أي) يمتاز ببطاريته التي تبلغ سعتها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وعلى ظهر الهاتف أيضاً هناك حساس البصمة. وبرمجياً يعمل الهاتف بواجهة المستخدمMagic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. وهو متاح للطلب بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق، والأخضر، وبسعر يعادل 150 دولاراً أمريكياً.

يعد هذا الهاتف هو الأدنى مواصفات بين الهواتف الثلاثة، فله شاشة بقياس 5.45 بوصة وبدقة 1440×720 بكسل مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وخلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Helio P22، ويحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة. وتأتي البطارية بسعة 3,020 ميلي أمبير/الساعة. وبرمجياً يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1. وهو متاح بثلاثة ألوان: الأسود، والأحمر، والأزرق بسعر يعادل 95 دولاراً.