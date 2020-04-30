اليمن.. الإمارات تدشن مشروع إفطار صائم في حضرموت

الخميس 30 أبريل 2020

شنت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين في المدن الرئيسية بحضرموت بشكل يومي في شهر رمضان.



وأكد ممثل الهيئة بحضرموت حميد راشد الشامسي أن "المشروع يأتي في إطار نشر روح العطاء الخيري والتطوعي ومساندة للضعفاء والمحتاجين مع حلول شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أن الهيئة درجت على تنفيذ هذا المشروع كل عام".

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ويعتبر "مشروع إفطار الصائم" واحداً من عشرات المشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتهدف بها إلى إحياء فضائل الشهر الكريم عبر تجسيد قيم التآخي والتسامح.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر لجهودها الإنسانية على الساحة اليمنية.