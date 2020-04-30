عمان تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 30 أبريل 2020

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليصل الإجمالي لديها إلى 2348 حالة.



وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 10 حالات.

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وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، الثلاثاء، إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وتشمل ورش إصلاح المركبات، وورش إصلاح قوارب الصيد، ومحلات بيع قطع غيار المركبات، ومحلات بيع قطع غيار معدات الصيد، ومحلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة البث الفضائي، ومكاتب تأجير المركبات، ومكاتب تأجير المعدات والآلات، والبيع في المتاجر المتخصصة للأدوات المكتبية، والمطابع.

وأوضحت اللجنة أن على جميع هذه الأنشطة ألا يسمح بدخول الزبائن المحلات، وأن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم.