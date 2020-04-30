شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. لجنة التوعية المجتمعية تقوم بتوزيع حقائب صحية على الموظفين والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 تزامناً مع ظهور حالات إصابة في محافظة عدن بفيروس كورونا، لجنة التوعية المجتمعية بديوان السلطة المحلية وبتوجيه مدير عام المديرية د. عدنان حمران تسارع ببعض الإجراءات الاحترازية من خلال توزيع الحقائب الصحية لمكاتب الإدارات العامة لتوزيعها على العمال الأكثر ملامسة للمواطنين ومنها إدارات الأشغال والنظافة والصحة والأمن والكهرباء والمياه.

Advertisements احتوت هذه الحقائب على مواد منظفة ومواد معقمة وكمامات وما من شأنه توفير الوقاية من الإصابات الفيروسية وغيرها. وبهذا تحيي لجنة التوعية المجتمعية جميع مدراء العموم لما يبذلونه في حماية موظفيهم ومن لهم صلة بهم ولما ابدوه من تفاعل بنّاء وتفهّم سليم للاحترازات المطلوبة

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