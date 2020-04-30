شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:13 مساءً, 30 أبريل 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم في بيان تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2348.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن 495 حالة قد تماثلت للشفاء.

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