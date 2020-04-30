شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:10 مساءً, 30 أبريل 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 1074 شخصا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 33050 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 67 وفاة و 1718 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 8325.

وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية ،كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

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