شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليمني: سجلنا حالتي وفاة كورونا في عدن والان نبدء بالتفاصيل

- منظمة الصحة و "الشؤون الإنسانية " تواطئا مع الميليشيا في إخفاء الإصابات

- طالبنا المؤسستين منذ 3 أشهر بمسحة الأذن والبلعوم ولم يتم توفير ذلك

- هناك تخوف كبير من توسع انتشار الفيروس في عدن جراء الانفلات الأمني

أعلن ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية ، المعترف بها دوليا، اليوم الخميس تسجيل

حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في مدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد.

وقال باعوم ، في تصريحات لقناة اليمن الفضائية الرسمية، إن الجهات الصحية "غير متأكدة تماما من نوع المرض المنتشر في مدينة عدن، على الرغم من الإعلان الرسمي عن حالات إصابة بفيروس كورونا".

وأشار باعوم إلى تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في عدن، منها حالتا وفاة.

وتابع:" الفيروسات متشابهة في أعراضها من حيث الحمى وضيق التنفس ثم الوفاة ،أجرينا فحصا مرتين لحالات بعدن وظهرت إيجابية".

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وأكد باعوم أنه في ظل انتشار هذا الوباء العالمي" لا بد أن نعلن أنها حالات كورونا حتى يثبت العكس".

و أفاد وزير الصحة بأن الجهات الصحية طلبت أخذ عينات وفحص أسر المصابين والمتوفين والمحيط المخالط لهم" وستظهر الحقائق يومي الأحد أو الإثنين القادمين".

واتهم باعوم، منظمة الصحة العالمية ومكتب الشؤون الإنسانية" بالتواطؤ في مسألة إخفاء المليشيات الحوثية لحالات كورونا في صنعاء"، كما اتهمهما بعدم القيام بواجباتهما.

وتابع:"نطالب المؤسستين منذ ثلاث أشهر بمسحة الأذن والبلعوم ولم يتم توفير ذلك أبدا منذ تفشي كورونا في العالم".

وهناك تخوف كبير من توسع انتشار فيروس كورونا في عدن، بعد الإعلان عن الحالات المصابة، جراء الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة والعجز الكبير الذي تعاني منه السلطات في علاج تبعات الأمر.

جدير بالذكر أن مدينة عدن تعاني من تدهور الخدمات الصحية والخدمات العامة بشكل كبير، بعد سيول وفيضانات شهدتها المدينة الشهر الجاري، ما تسبب بخسائر مادية و بشرية كبيرة، فضلا عن نزوح الآلاف.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على مدينة عدن، حظر التجوال، يوم أمس الأربعاء لمدة ثلاثة أيام وإغلاق المساجد والأسواق لمدة أسبوعين.