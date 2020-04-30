شكرا لقرائتكم خبر عن 74 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم في بيان تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2348. وأكدت الوزارة في بيان لها أن 495 حالة قد تماثلت للشفاء.

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