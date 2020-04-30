شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتخطي حاجز الـ 100 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا المئة ألف بينما بلغ عدد الوفيات 1073، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات الروسية اليوم . وقال الموقع الإعلامي للحكومة حول فيروس كورونا المستجد إن" 106 آلاف و498 شخصا أصيبوا بالفيروس، معظمهم في موسكو ومنطقتها". وأوضح المصدر نفسه أن 7099 إصابة أحصيت في الساعات ال24 الأخيرة.

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