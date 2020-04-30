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القوات الأفغانية تقتل 13 مسلحاً من طالبان 

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تمكنت قوات العمليات الخاصة الأفغانية من صد هجوم شنته حركة طالبان في إقليم قندهار الجنوبي، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحاً على الأقل.

وقال فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغاني، في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم، إن مسلحين من طالبان شنوا هجوماً على نقاط أمنية في منطقة شاه والي كوت بقندهار.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية ردت على هذا الهجوم، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا على الأقل، كما صادرت القوات بندقيتين وقاذفة صواريخ من طراز "آر بي جي"

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