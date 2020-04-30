انهيار جزئي لمبنى سكني بالفلبين والشرطة: لا انفجارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب شخصان على الأقل، اليوم الخميس، جراء انهيار جزء من مبنى تجاري سكني في العاصمة الفلبينية مانيلا، فيما نفت الشرطة أن السبب ناتج عن انفجار.



ووقع الحادث في مجمع جاز ريزيدنسيس السكني المكون من أربعة أبراج، ويضم سوبر ماركت ومتاجر ويقع بضاحية ماكاتي، وفقا للشرطة.



وقال جيديون إينيس، نائب رئيس عمليات الشرطة في ماكاتي، إن شخصين نُقلا إلى المستشفى، لكن لم ترد على الفور معلومات عن مدى إصاباتهما.

وفيما ذكر بعض السكان أنهم سمعوا انفجارا أو دويا صاخبا قبل تحطم ألواح جدار خرساني، قال جيديون إينيس إن التحقيقات الأولية أظهرت أنه لم يحدث انفجار.

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وأضاف: "من الممكن أن يكون الانفجار هو صوت الأجزاء الخرسانية التي تحطمت لأنها كبيرة حقا.. يبدو وكأنه جزء قديم، حيث يمكن رؤية القضبان والأسلاك تبرز من الجانب".

وطُلب من المئات من قاطني الأبراج السكنية إخلاء وحداتهم مؤقتا، بينما يتفقد المهندسون وعمال الطوارئ المباني.

وأشار المفتش جوزيف ريتشارد ساجولجا، رئيس عمليات محطة إطفاء ماكاتي، إلى أن مطالبة السكان بإخلاء وحداتهم إجراء وقائي.

وأضاف: "يمكنهم العودة إلى منازلهم بعد أن نتحقق من عدم وجود أضرار هيكلية في الأجزاء السكنية".